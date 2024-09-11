СМИ: На принадлежащем посольству США в Ираке объекте произошел взрыв

Взрыв неизвестного происхождения произошел в логистическом центре, принадлежащем посольству США в Ираке.

Взрыв неизвестного происхождения произошел в логистическом центре, принадлежащем посольству США в Ираке.

Как передает Report, с таким утверждением выступил информационный портал Shafaq News .

По данным его источника в местных силовых структурах, объект, на котором произошел инцидент, расположен недалеко от международного аэропорта Багдада. Еще один взрыв, как сообщают источники, произошел недалеко от одной из штаб-квартир иракского Управления по борьбе с терроризмом, которая также находится в непосредственной близости от аэропорта.

Информации о причинах взрывов пока не приводится. О пострадавших также не сообщалось.