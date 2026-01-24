СМИ: На переговорах в Абу-Даби РФ настаивала на выводе ВСУ из неоккупированной части Донбасса

В ходе двухдневных переговоров Украины, США и РФ в Абу-Даби (ОАЭ) прогресса по территориям достигнуто не было.

Как передает Report, об этом РБК-Украина сообщил осведомленный источник.

По его словам, в целом переговоры прошли в конструктивном ключе. Уточняется, что во второй день переговоры по военным и политическим вопросам велись параллельно.

"Фактически две секции вели переговоры отдельно", - рассказал собеседник.

Он уточнил, что по политической секции значительного прогресса достигнуто не было: "Украина настаивает, что территориальный вопрос можно обсуждать, отталкиваясь как минимум от текущей линии соприкосновения, тогда как россияне продолжают заявлять о необходимости вывода украинских войск из неоккупированной части Донецкой области".

В военной плоскости обсуждались мониторинг прекращения боевых действий, создание центра по контролю и координации вопросов прекращения огня, а также страны, которые в него войдут. Стороны договорились за неделю до следующей встречи подготовить точные трактовки обсуждаемых пунктов прекращения огня.

Кроме того, по информации издания, российская делегация потребовала, чтобы к деятельности центра по контролю не были привлечены ни НАТО, ни ОБСЕ, ни поддерживающие Украину европейские страны. Однако американской стороне удалось убедить представителей РФ в целесообразности участия США в постконфликтных процессах.