СМИ: На окраине Бейрута нашли тело убитого главы исполсовета "Хезболлах"

Сотрудники службы гражданской обороны Ливана обнаружили тело бывшего главы исполнительного совета "Хезболлах" Хашема Сафи ад-Дина в ходе разбора завалов в районе Эль-Мрейджи на окраине Бейрута.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал
По его информации, он считался основным претендентом на пост генерального секретаря "Хезболлах" после ликвидации 27 сентября шейха Хасана Насруллы на юге Бейрута.
Сафи ад-Дин погиб 3 октября во время удара по бункеру в районе Эль-Мрейджи. При разборе завалов спасатели извлекли из-под обломков тела 23 членов "Хезболлах", принимавших участие в совещании, которое проводил Сафи ад-Дин.