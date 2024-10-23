СМИ: На окраине Бейрута нашли тело убитого главы исполсовета "Хезболлах"

Сотрудники службы гражданской обороны Ливана обнаружили тело бывшего главы исполнительного совета "Хезболлах" Хашема Сафи ад-Дина в ходе разбора завалов в районе Эль-Мрейджи на окраине Бейрута.

Сотрудники службы гражданской обороны Ливана обнаружили тело бывшего главы исполнительного совета "Хезболлах" Хашема Сафи ад-Дина в ходе разбора завалов в районе Эль-Мрейджи на окраине Бейрута.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Hadath .

По его информации, он считался основным претендентом на пост генерального секретаря "Хезболлах" после ликвидации 27 сентября шейха Хасана Насруллы на юге Бейрута.

Сафи ад-Дин погиб 3 октября во время удара по бункеру в районе Эль-Мрейджи. При разборе завалов спасатели извлекли из-под обломков тела 23 членов "Хезболлах", принимавших участие в совещании, которое проводил Сафи ад-Дин.