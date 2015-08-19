​СМИ: На месте взрывов в Тяньцзинь в воздухе обнаружен нервно-паралитический газ

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Следы нервно-паралитических газов обнаружены на месте взрывов в китайском портовом городе Тяньцзинь.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное китайское телевидение.

Эксперты выявили их в результате анализа образцов воздуха, взятых на месте ЧП еще 16 августа. "Результаты примерно такие же, как и накануне: два вида токсичных газообразных вещества - цианид натрия и нервно-паралитический газ. Показатели по этим двум веществам (концентрация в воздухе) высокие", - процитировало телевидение заместителя начальника штаба пекинского отряда пожарных Ли Синхуа.

На пресс-конференции, посвященной ликвидации последствий взрывов, глава группы экспертов тяньцзиньского городского управления охраны окружающей среды Бао Цзинлин отметил, что выявлением подобных веществ занимаются военные.

Напомним, что взрывы произошли на складе логистической компании "Жуйхай" 12 августа.

По данным министерства общественной безопасности Китая, в районе взрыва хранилось около 3 тыс. тонн опасных веществ, включая 700 тонн цианида натрия, 800 тонн нитрата аммония и 500 тонн нитрата калия.