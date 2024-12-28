СМИ: На границе Афганистана и Пакистана произошли боестолкновения

На границе Афганистана и Пакистана произошли боевые столкновения, в которых было применено легкое и тяжелое вооружение.

На границе Афганистана и Пакистана произошли боевые столкновения, в которых было применено легкое и тяжелое вооружение.

Как передает Report со ссылкой на Ariana News, об этом говорится в заявлении министерства обороны, сформированного контролирующим власть в Кабуле движением "Талибан".

"Несколько точек, включая центры и укрытия преступных элементов и их сторонников, откуда организовывались атаки в Афганистане, подверглись контратаке с юго-востока страны", - сообщили в ведомстве.

Напомним, что 24 декабря министерство обороны талибов сообщило, что Вооруженные силы Пакистана нанесли удары по району в провинции Пактика. В ведомстве заверили, что инцидент "не останется без ответа".