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СМИ: На границе Афганистана и Пакистана произошли боестолкновения

СМИ: На границе Афганистана и Пакистана произошли боестолкновения На границе Афганистана и Пакистана произошли боевые столкновения, в которых было применено легкое и тяжелое вооружение.
Другие страны
28 декабря 2024 г. 21:15
СМИ: На границе Афганистана и Пакистана произошли боестолкновения

На границе Афганистана и Пакистана произошли боевые столкновения, в которых было применено легкое и тяжелое вооружение.

Как передает Report со ссылкой на Ariana News, об этом говорится в заявлении министерства обороны, сформированного контролирующим власть в Кабуле движением "Талибан".

"Несколько точек, включая центры и укрытия преступных элементов и их сторонников, откуда организовывались атаки в Афганистане, подверглись контратаке с юго-востока страны", - сообщили в ведомстве.

Напомним, что 24 декабря министерство обороны талибов сообщило, что Вооруженные силы Пакистана нанесли удары по району в провинции Пактика. В ведомстве заверили, что инцидент "не останется без ответа".

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