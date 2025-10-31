Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    СМИ: Минюст США подозревает Black Lives Matter в растрате пожертвований

    Другие страны
    • 31 октября, 2025
    • 04:25
    СМИ: Минюст США подозревает Black Lives Matter в растрате пожертвований

    Министерство юстиции США проводит расследование в отношении руководителей движения Black Lives Matter (BLM), которых подозревают в нецелевом использовании пожертвованных средств.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

    По его данным, за последние недели федеральные правоохранительные органы выдали несколько повесток и как минимум один ордер на обыск. Проверки затрагивают благотворительный фонд Black Lives Matter Global Network Foundation и еще несколько организаций, выступающих против расовой дискриминации. Согласно информации агентства, расследование было начато еще при бывшем американском лидере Джо Байдене и оказалось в центре внимания администрации президента Дональда Трампа.

    Как отмечается, фонд Black Lives Matter Global Network Foundation собрал более $90 млн в виде пожертвований после того, как в 2020 году афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате действий полицейского при задержании, что спровоцировало волну протестов по всей стране. Организацию нередко критиковали за недостаточную прозрачность при использовании полученных средств, отмечает Associated Press. Приведет ли расследование к выдвижению уголовных обвинений, пока неизвестно.

