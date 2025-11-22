Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    СМИ: Министр обороны Великобритании Хили не уплатил налог за второй дом

    Другие страны
    22 ноября, 2025
    01:48
    Министр обороны Великобритании Джон Хили не уплатил налог на второй дом на сумму почти £1,5 тыс. ($2 тыс.).

    Как передает Report, об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

    Сам Хили объяснил недоплату "административной ошибкой" муниципального совета Вестминстера. После введения в апреле надбавки к муниципальному налогу на второе жилье он ежегодно должен выплачивать около £2,9 тыс. ($3,8 тыс.) за свою рабочую квартиру, однако фактически оплатил лишь половину суммы. Представители министра отметили, что после расследования издания недостающая сумма была доплачена.

    Основной дом Хили находится в его избирательном округе Роумарш-энд-Конисбро в графстве Южный Йоркшир. Квартиру в Вестминстере он начал снимать с ноября прошлого года. Расходы на аренду второго жилья покрываются за счет средств парламента, и министр, возможно, запросит дополнительные средства из-за увеличившегося налога.

    Представитель Хили подчеркнул, что ошибка произошла из-за того, что Совет Вестминстера неверно классифицировал жилье как второе, что привело к выдаче неправильного уведомления о налоге на недвижимость. Совет признал свою вину и принес извинения.

    Лента новостей