    KİV: Britaniyanın müdafiə naziri ikinci evinə görə vergi ödəməyib

    Digər ölkələr
    • 22 noyabr, 2025
    • 04:38
    KİV: Britaniyanın müdafiə naziri ikinci evinə görə vergi ödəməyib

    Böyük Britaniyanın müdafiə naziri Con Xili ikinci evinə görə təxminən 1 500 funt sterlinq (2 000 dollar) məbləğində vergi ödəməyib.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə "The Daily Telegraph" məlumat yayıb.

    Xili ödəniş etməməsini Vestminster Bələdiyyə Şurasının "inzibati səhvi" ilə əlaqələndirib. Aprel ayında ikinci evə əlavə ödəniş tətbiq olunduğundan bəri, o, ikinci mənzili üçün ildə təxminən 2 900 funt sterlinq (3800 dollar) ödəməli olur, lakin məbləğin yalnız yarısını ödəyib. Nazirin nümayəndələri qeyd ediblər ki, qalan məbləğ nəşrin araşdırmasından sonra geri qaytarılıb.

    Xilinin əsas evi Cənubi Yorkşirdəki Roumarş və Konisbro seçki dairəsindədir. O, Vestminsterdə mənzil kirayəyə götürməyə ötən ilin noyabr ayında başlayıb. İkinci evin kirayə haqqı parlament vəsaitləri hesabına ödənilir və nazir artan vergi səbəbindən əlavə maliyyələşdirmə tələb edə bilər.

    Xilinin nümayəndəsi vurğulayıb ki, səhv Vestminster Şurasının evi səhvən ikinci mənzil kimi təsnif etməsi və nəticədə əmlak vergisi ilə bağlı səhv bildirişin verilməsi səbəbindən baş verib. Şura öz təqsirini etiraf edib və üzr istəyib.

    СМИ: Министр обороны Великобритании Хили не уплатил налог за второй дом

