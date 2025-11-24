Министр армии США может посетить РФ после переговоров в Женеве

Министр армии США Дэниел Дрисколл может посетить Россию для продолжения обсуждений плана о завершении конфликта в Украине, которые ранее проходили в Женеве с украинской стороной.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на CBS.

"Еще одним возможным итогом переговоров в Женеве может стать поездка министра армии США Дэниела Дрисколла в Россию или его встреча с российскими чиновниками в другом месте", - говорится в заявлении.

Напомним, что в Женеве 23 ноября состоялись переговоры представителей Украины и США по мирному плану, предложенному США и состоящему из 28 пунктов.