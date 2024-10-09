СМИ: "Милтон" может стать первым в истории ураганом шестой категории

Ураган "Милтон", двигающийся в сторону штата Флорида по силе порывов ветра может выйти за рамки пяти категорий шкалы Саффира - Симпсона и стать ураганом шестой категории, введение которой предлагают некоторые ученые.

Ураган "Милтон", двигающийся в сторону штата Флорида по силе порывов ветра может выйти за рамки пяти категорий шкалы Саффира - Симпсона и стать ураганом шестой категории, введение которой предлагают некоторые ученые.

Как передает Report , об этом пишет журнал Newsweek.

Издание отмечает, что 7 октября скорость порывов "Милтона" доходила до 80 м/с в то время, как максимальная на данный момент пятая категория ураганов предусматривает порывы ветра скоростью до 70 м/с. Журнал указывает, что метеорологи лаборатории Беркли, аффилированной с Калифорнийским университетом, предлагают ввести новую, шестую категорию ураганов, если скорость порывов ветра превысит 85 м/с.

В своей работе ученые отмечают, что с 1980 года было зарегистрировано пять ураганов пятой категории, которые отвечали бы критериям предлагаемой шестой категории. По мнению метеорологов, введение шестой категории "повысило бы осведомленность об опасностях возросших рисков крупных тропических циклонов из-за глобального потепления".

Президент США Джо Байден 7 октября подписал распоряжение об объявлении чрезвычайной ситуации во Флориде из-за приближающегося к штату урагана "Милтон" и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь.