СМИ: Microsoft уволит 9 тыс. человек в ходе второй волны сокращений

Корпорация Microsoft сократит 9 тыс. сотрудников в ходе второй за этот год волны увольнений.

Корпорация Microsoft сократит 9 тыс. сотрудников в ходе второй за этот год волны увольнений.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg.

По словам представителя компании, изменения "необходимы для наилучшего позиционирования компании" на рынке.

Напомним, что первая волна увольнений прошла в мае 2025 года и затронула не менее 6 тыс. сотрудников. Еще 300 человек были уволены в июне.

По данным агентства Associated Press, в 2024 году штат компании составлял около 228 тыс. сотрудников. Около 55% из них находились в США.