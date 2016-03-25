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    СМИ: Международная коалиция уничтожила 75 боевиков ИГ в Ираке

    Объединенные силы в Ираке объявили о гибели 75 боевиков ИГ от авиаудара международной коалиции в провинциях Киркук и Найнава

    Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Международная коалиция во главе с США ликвидировала не менее 75 боевиков террористической группировки "Исламское государство" в результате нанесенных по двум провинциям авиаударов.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Объединенные силы в Ираке объявили о гибели 75 боевиков ИГ от авиаудара международной коалиции в провинциях Киркук и Найнава", - передает телеканал Sky News Arabia.

    Второй по величине город Ирака Мосул в северной провинции Найнава остается главным центром сосредоточения боевиков ИГ в Ираке. Иракская армия в четверг начала масштабное наступление на Мосул.

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