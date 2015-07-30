СМИ: Место муллы Омара в "Талибане" займет Ахтар Мансур

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Мулла Ахтар Мохаммад Мансур возглавил экстремистское движение "Талибан" в Афганистане.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, он сменил на этом посту скончавшегося основателя группировки муллу Мохаммада Омара.

По данным агентства, Мансур был избран на шуре (совете - ред.) "Талибан". Ранее он был заместителем муллы Омара.

Руководство движения накануне опровергло появившуюся в печати информацию о смерти главаря движения. Власти Афганистана и Пакистана подтвердили его кончину.

Причина смерти лидера талибов неизвестна. Среди версий - авиаудар США в мае 2011 года, убийство в июле 2013 года, туберкулез.