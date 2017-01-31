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    СМИ: Премьер-министр Великобритании запустит механизм Brexit 9 марта

    Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может объявить о Brexit в ходе саммита ЕС на Мальте

    Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй применит статью 50 Лиссабонского договора, запускающую двухлетнюю процедуру выхода страны - члена Евросоюза из сообщества, 9 марта.

    Как передает Report, с таким прогнозом выступила газета Times.

    Издание отмечает, что глава кабинета министров заранее не оглашала дату запуска механизма Brexit и лишь официально обозначила предельной чертой конец марта.

    Однако британское правительство накануне известило палату лордов, что желает, чтобы законопроект о выходе Соединенного Королевства из ЕС был бы одобрен 7 марта.

    Times пишет, что на следующий день министр финансов Филип Хаммонд выступит с бюджетным посланием, а 9 марта на Мальте начнется двухдневный саммит ЕС, на котором у Мэй и появится возможность заявить о введении в действие статьи 50.

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