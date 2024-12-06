СМИ: Маск потратил 260 млн долларов на предвыборную кампанию Трампа

Основатель SpaceX Илон Маск потратил во время президентской гонки в США не менее 260 млн долларов, чтобы помочь Дональду Трампу возвратиться в Белый дом.

Основатель SpaceX Илон Маск потратил во время президентской гонки в США не менее 260 млн долларов, чтобы помочь Дональду Трампу возвратиться в Белый дом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила телекомпания CNN, на основе документов Федеральной избирательной комиссии.

В публикации отмечается, что основатель SpaceX стал одним из крупнейших политических спонсоров президентской кампании и оказал большое влияние на исход выборов этого года.

Избранный президентом США Трамп ранее объявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новое ведомство, которое будет заниматься повышением эффективности правительства и борьбой с бюрократией. Трамп уточнил, что новый орган будет сотрудничать с Белым домом и его Административно-бюджетным управлением с целью проведения крупномасштабной структурной реформы.