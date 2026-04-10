СМИ: Макрон уговаривает Трампа посетить саммит G7 и ужин в Версале

Президент Франции Эмманюэль Макрон пригласил своего американского коллегу Дональда Трампа на пышный ужин в Версальском дворце на следующий день после саммита G7, который пройдет в середине июня.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным источников, пока неизвестно, примет ли Трамп приглашение Макрона поужинать и в целом посетит ли саммит. Другие лидеры G7, в свою очередь, не получили приглашения на ужин Макрона.

"Он [Макрон] действительно хочет, чтобы Трамп приехал, буквально уговаривает его", - отметил источник.

Агентство отмечает, что отношения Трампа с рядом стран G7 в последнее время заметно обострились на фоне войны с Ираном и других разногласий. Кроме того, Трамп неоднократно подвергал жесткой критике НАТО за реакцию на конфликт.

Франция в этом году с 15 по 17 июня примет саммит G7, который пройдет в курортном городе Эвиан-ле-Бен. Эти даты Макрон скорректировал с учетом турнира по смешанным единоборствам, который Дональд Трамп планирует провести в Белом доме 14 июня - в день своего 80-летия.