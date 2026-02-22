Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    СМИ: Макрон попросил Трампа снять санкции с европейских граждан

    • 22 февраля, 2026
    • 03:55
    Президент Франции Эмманюэль Макрон на прошлой неделе направил письмо американскому лидеру Дональд Трамп с просьбой снять санкции с нескольких европейских граждан.

    Как передает Report, об этом сообщает газета La Tribune Dimanche.

    В частности, речь идет о бывшем еврокомиссаре по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон и судье Международного уголовного суда Николя Гийу.

    "Я прошу вас пересмотреть решения вашей администрации и снять санкции, несправедливо введенные против Николя Гийу и Тьерри Бретона", - приводит издание выдержку из письма.

    По данным газеты, США ранее ввели визовые ограничения в отношении Бретона и ряда других лиц, которых в Вашингтоне считают причастными к попыткам подвергнуть цензуре американцев. Бывшего еврокомиссара, в частности, называли "идейным вдохновителем" закона ЕС о цифровых услугах.

    "Санкции против Тьерри Бретона подрывают автономию европейского нормотворчества и, кроме того, основаны на ошибочных оценках: европейское цифровое регулирование не имеет экстерриториального действия и применяется без дискриминации", - отметил Макрон.

    Французский лидер также раскритиковал санкции США против Гийу, введенные после выдачи МУС ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоав Галант. По его мнению, этот шаг "подрывает принцип независимости правосудия и мандат МУС".

    Как пишет издание, Макрон поручил главе МИД Франции Жан-Ноэль Барро вызвать в ведомство посла США во Франции Чарльз Кушнер. Причина вызова не уточняется, однако отмечается, что ранее дипломат опубликовал в соцсети X заявление Госдепартамента с призывом расследовать смерть правого активиста Кантена Деранка.

    Ты - Король

