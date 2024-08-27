СМИ: Макрон оказался активным пользователем Telegram

Президент Франции Эмманюэль Макрон с начала своей первой президентской кампании был активным пользователем Telegram. Он до сих пор пользуется мессенджером, как и большинство членов французского кабмина и остальных политических деятелей страны.

Президент Франции Эмманюэль Макрон с начала своей первой президентской кампании был активным пользователем Telegram. Он до сих пор пользуется мессенджером, как и большинство членов французского кабмина и остальных политических деятелей страны.

Как передает Report со ссылкой на Коммерсант, об этом сообщает газета Politico.

В газете сообщается, что информация об этом была получена от бывшего парламентария.

Бывший депутат, в телефоне у которого остался номер господина Макрона, показал Politico чат с ним. В профиле французского президента было указано, что он заходил в Telegram "недавно". Издание уточняет, что разговор с бывшим парламентарием произошел накануне, спустя два дня после задержания в Париже основателя мессенджера Павла Дурова. Парламентарий президентской партии "Ренессанс" (Renaissance) Эрик Боторел также подтвердил изданию "постоянное использование Telegram" однопартийцами.

Использование мессенджера политиками сейчас господин Боторел назвал "силой привычки".

Напомним, что ранее Павла Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Отмечалось, что правоохранительные органы Франции считают его причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны.