СМИ: Махмуд Аббас может въехать в Газу через Египет

Палестинский лидер Махмуд Аббас, заявивший о планах посетить сектор Газа, может въехать в анклав через территорию Египта.

Палестинский лидер Махмуд Аббас, заявивший о планах посетить сектор Газа, может въехать в анклав через территорию Египта.

Как передает Report, об этом сообщил портал Ynet со ссылкой на источник высокого ранга в Палестинской национальной администрации.

Вопрос о визите Аббаса в сектор Газа будет решен после речи, с которой он, как ожидается, выступит перед ООН 26 сентября. Египет поощряет визит и готов разрешить Абу Мазену (Махмуду Аббасу - ред.) въехать в сектор Газа через египетскую сторону контрольно-пропускного пункта "Рафах", - отмечается в сообщении.

Напомним, что о своем намерении посетить Газу Аббас объявил 15 августа, выступая на внеочередном заседании парламента Турции.