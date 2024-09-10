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СМИ: Махмуд Аббас может въехать в Газу через Египет

СМИ: Махмуд Аббас может въехать в Газу через Египет Палестинский лидер Махмуд Аббас, заявивший о планах посетить сектор Газа, может въехать в анклав через территорию Египта.
Другие страны
10 сентября 2024 г. 18:48
СМИ: Махмуд Аббас может въехать в Газу через Египет

Палестинский лидер Махмуд Аббас, заявивший о планах посетить сектор Газа, может въехать в анклав через территорию Египта.

Как передает Report, об этом сообщил портал Ynet со ссылкой на источник высокого ранга в Палестинской национальной администрации.

Вопрос о визите Аббаса в сектор Газа будет решен после речи, с которой он, как ожидается, выступит перед ООН 26 сентября. Египет поощряет визит и готов разрешить Абу Мазену (Махмуду Аббасу - ред.) въехать в сектор Газа через египетскую сторону контрольно-пропускного пункта "Рафах", - отмечается в сообщении.

Напомним, что о своем намерении посетить Газу Аббас объявил 15 августа, выступая на внеочередном заседании парламента Турции.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Mahmud Abbas Misir ərazisindən Qəzzaya gedə bilər

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