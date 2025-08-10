О нас

СМИ: Аббас провозгласит Палестинское государство на заседании Генассамблеи ООН Палестинское руководство всерьез рассматривает возможность преобразования Палестинской автономии в государство и в одностороннем порядке объявит об этом на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке в сентябре 2025 года.
Другие страны
10 августа 2025 г. 12:47
Палестинское руководство всерьез рассматривает возможность преобразования Палестинской автономии в государство и в одностороннем порядке объявит об этом на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке в сентябре 2025 года.

Как передает Report, об этом сообщает издание Al-Araby Al-Jadeed со ссылкой на анонимный источник.

"Руководство рассматривает возможность того, чтобы президент Махмуд Аббас в одностороннем порядке объявил о преобразовании Палестинской автономии в государство в ходе конференции Генеральной Ассамблеи ООН", - говорится в сообщении.

По словам источника, этому шагу должно предшествовать конституционное заявление палестинского президента, а также должна быть установлена точная дата выборов в Палестинский национальный совет. Он отметил, что официальное заявление будет опубликовано президентом Махмудом Аббасом и подтвердит границы государства, его характер, содержание и основы до принятия палестинской конституции.

Также отмечается, что о преобразовании ПА в государство, возможно, будет объявлено до выборов в Палестинский национальный совет, которые состоятся до конца этого года.

Касаемо сроков преобразования ПА в государство источник отметил: "Этот вопрос изучался и поднимался ещё в 2015 году, но президент Аббас заморозил его без объяснения причин. Однако, я считаю, что возвращение президента к этому вопросу, то есть к преобразованию ПА в государство, происходит сегодня, чтобы воспользоваться импульсом, полученным в ходе успешной кампании по международному признанию Государства Палестина, а во-вторых, это ответ на действия Израиля, принявшего решение об аннексии оккупированного Западного берега. Поэтому перед руководством возник важный вопрос: почему мы ждем, пока Израиль выполнит все свои угрозы и фактически оккупирует Западный берег? Учитывая, что от временного соглашения (Осло) ничего не осталось?".

Версия на азербайджанском языке KİV: Mahmud Abbas BMT Baş Assambleyasının iclasında Fələstin dövlətini elan edəcək

