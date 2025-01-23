СМИ: Лувр "обветшал" и нуждается в серьезном ремонте

Парижский музей Лувр нуждается в серьезном ремонте из-за сильной изношенности здания.

Парижский музей Лувр нуждается в серьезном ремонте из-за сильной изношенности здания.

Как передает Report, об этом сообщила газета Le Parisien.

По информации издания, директор музея Лоранс Де Кар направил министру культуры Франции Рашиде Дати конфиденциальную записку с соответствующей просьбой.

В ней глава Лувра предупреждает об "увеличении урона и необходимости проведения масштабных работ". Кар подчеркивает "тревожный уровень обветшания" здания. По его словам, "переосмысления" требует территория перед музеем и вопрос отрезанности здания от городской транспортной сети.

Кроме того, Лувр страдает из-за колебания температур и проникновения воды, которые повреждают не только культурный объект, но и выставляемые внутри него работы. Де Кар также пожаловался, что под знаменитой стеклянной пирамидой в летние дни бывает слишком душно для посетителей.

Лувр также принимает слишком много гостей. Рассчитано, что в год его могут посещать 4 млн посетителей, однако эта цифра уже возросла до 8,7 млн человек.

Издание также отмечает, что запрос Лоранса Де Кара вероятно будет отвергнут на фоне продолжающегося во Франции кризиса вокруг госбюджета.

Отметим, Лувр один из крупнейших художественных музеев мира. Здание было построено как крепость на правом берегу Сены в 1190 году, в качестве музея функционирует с 1793 года.