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СМИ: Лоббисты призывают Трампа заключить сделку с Мадуро

СМИ: Лоббисты призывают Трампа заключить сделку с Мадуро Американские нефтяные магнаты и инвесторы в облигации призывают избранного президента Дональда Трампа отказаться от политики максимального давления на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, проводимой в первый срок, и вместо этого заключить сделку: больше
Другие страны
28 ноября 2024 г. 15:18
СМИ: Лоббисты призывают Трампа заключить сделку с Мадуро

Американские нефтяные магнаты и инвесторы в облигации призывают избранного президента Дональда Трампа отказаться от политики максимального давления на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, проводимой в первый срок, и вместо этого заключить сделку: больше нефти в обмен на меньше мигрантов.

Как передает Report, об этом сообщает The Wall Street Journal.

Некоторые бизнесмены пытаются показать новой администрации преимущества переговоров с Мадуро вместо попыток его свергнуть.

На прошлой неделе партия венесуэльского асфальта, поставленная Global Oil Terminals, частью флоридского конгломерата, прибыла в порт Палм-Бич, всего в нескольких милях от резиденции Трампа во Флориде. Это была первая поставка асфальта из Венесуэлы в порт с тех пор, как первая администрация Трампа ввела нефтяные санкции в начале 2019 года.

Поставка, ставшая возможной благодаря лицензии, которую Минфин при президенте Байдене выдал некоторым нефтяным компаниям для возобновления операций в богатой нефтью Венесуэле, подчеркивает аргументы сторонников изменения политики. Они утверждают, что сделка с Мадуро сократит миграцию и поможет сдержать цены на энергоносители в США.

"Неоспоримо, что возобновление поставок высококачественного и недорогого венесуэльского асфальта в США принесло пользу американским налогоплательщикам", - сказал Гарри Сарджент IV, президент Global Oil Terminals.

Сам Мадуро намекнул на перезагрузку отношений с Вашингтоном. "В его первом правительстве у нас не все ладилось с избранным президентом Дональдом Трампом, - сказал он в недавнем телеобращении. - Это новое начало, так что давайте поставим на беспроигрышный вариант".

Несколько американских бизнесменов, которые ездили в Каракас в этом году и встречались с Мадуро и его ближайшим окружением, говорят, что венесуэльцы были убеждены в победе Трампа на выборах в США и в том, что он будет взаимодействовать с Мадуро.

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Версия на английском языке Media: Lobbyists urge Trump to strike deal with Maduro

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