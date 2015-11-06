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    СМИ: Летевший в Шарм-эль-Шейх британский самолет развернулся в воздухе

    Компания Thomas Cook пока не комментирует ситуацию

    Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Самолет британской компании Thomas Cook, летевший за британскими туристами в Шарм-эль-Шейх, развернулся по пути и возвращается в Великобританию.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил британский телеканал Sky News.

    Компания пока не комментирует ситуацию.

    Судя по онлайн-трекеру, самолет Thomas Cook развернулся над Албанией и возвращается в Манчестер.

    По предварительным данным, это может быть связано с перегруженностью египетского аэропорта, в котором, как утверждают британские СМИ, после сообщений о приостановке Россией полетов в Египет возник настоящий хаос.

    Ранее правительство Британии приостановило авиасообщение с египетским Шарм-эль-Шейхом в связи с опасениями по поводу безопасности после катастрофы с российским самолетом. Сообщение было возобновлено только по направлению из Шарм-эль-Шейха для того, чтобы вывезти британских туристов.

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