СМИ: Лавров намерен посетить Вашингтон 10 декабря

МИД России прорабатывает визит главы ведомства Сергея Лаврова в Вашингтон 10 декабря.

Как сообщает Report, об этом пишет "КоммерсантЪ" со ссылкой на источники.

Накануне стало известно, что члены делегации Федерального казначейства России, которые должны были прибыть в Вашингтон 3 декабря для участия в конференции Международного института регулирования аудиторской профессии, не получили визы.

В сентябре 2019 года посольство США в Москве не выдало визы членам российской делегации, которая должна была сопровождать главу МИД России Сергея Лаврова в его поездке на Генеральную ассамблею ООН.