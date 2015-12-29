СМИ: Кувейт примет участие в наземной операции аравийской коалиции в Йемене

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Кувейт принял решение об участии в наземной операции аравийской коалиции, которая выступает против сторонников мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) в Йемене.

Как передает Report, об этом сообщил сайт газеты "Аль-Кабас". По его информации, "кувейтское правительство направит в Саудовскую Аравию воинское формирование для участия в операциях по уничтожению позиций хуситов, с которых наносятся удары по территории королевства". Пока власти эмирата отправляют в Саудовскую Аравию артиллерийский батальон. К выполнению боевых задач кувейтские военные, по данным "Аль-Кабас", приступят "в начале следующей недели".