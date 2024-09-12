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СМИ: Корабли ВМС Германии впервые за 22 года пройдут через Тайваньский пролив

СМИ: Корабли ВМС Германии впервые за 22 года пройдут через Тайваньский пролив Два корабля ВМС Германии могут в ближайшие дни пройти через Тайваньский пролив. Берлин не предпринимал подобные действия в регионе с 2002 года.
Другие страны
12 сентября 2024 г. 15:38
СМИ: Корабли ВМС Германии впервые за 22 года пройдут через Тайваньский пролив

Два корабля ВМС Германии могут в ближайшие дни пройти через Тайваньский пролив. Берлин не предпринимал подобные действия в регионе с 2002 года.

Как передает Report, со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает издание Nikkei Asia.

По информации, два германских военных корабля - фрегат "Баден-Вюртемберг" и корабль боевой поддержки "Франкфурт-на-Майне" - на текущий момент находятся в порту Южной Кореи, но уже через несколько дней, как ожидается, пересекут Тайваньский пролив по пути в индонезийскую Джакарту.

Как пишут СМИ, в последние годы страны Запада нарастили активность в Индо-Тихоокеанском регионе в ответ на экспансионистские действия КНР. Для ВМС Германии проход через Тайваньский пролив станет первым с 2002 года. Министерство обороны ФРГ при этом не подтвердило официально такие планы, заявив, что им нечего анонсировать.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин раскритиковал возможность прохождения германских кораблей через Тайваньский пролив. На одном из регулярных брифингов он сказал, что Китай "выступает против любых провокаций под предлогом свободы судоходства", так как это наносит ущерб суверенитету и безопасности Китая.

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