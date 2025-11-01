Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм
    СМИ: Корабли США подошли к Венесуэле на расстояние удара

    Другие страны
    • 01 ноября, 2025
    • 03:18
    СМИ: Корабли США подошли к Венесуэле на расстояние удара

    Американский десантный корабль USS Iwo Jima вместе с сопровождающими судами приближается к острову в Венесуэле.

    Как передает Report, об этом сообщает издание Newsweek со ссылкой на спутниковые снимки.

    "Корабли находятся примерно в 124 милях от венесуэльского острова Ла-Орчила, где расположена одна из ключевых авиабаз и радиолокационные комплексы страны", - отмечается в публикации.

    Издание отмечает, что после приближения военные корабли оказываются в зоне непосредственной оперативной досягаемости, что позволяет проводить морские десантные операции или наносить точечные удары.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио опроверг сообщение о подготовке к ударам по Венесуэле, при этом Силы обороны приграничного с Венесуэлой Тринидада и Тобаго были приведены в состояние повышенной готовности.

