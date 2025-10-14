СМИ: Контроль Китая за редкоземами ударит по оборонной промышленности ЕС

Возобновление торговых споров между США и Китаем из-за редкоземельных материалов могут привести к "разрыву" цепочек поставок и росту цен на чипы, автомобили и вооружение.

Как передает Report, об этом сообщает газета Financial Times.

Газета сообщает, что руководители промышленных предприятий призывают к деэскалации конфликта между двумя торговыми сверхдержавами.

Газета отмечает, что редкоземы используются при производстве такого вооружения как ракеты Tomahawk, истребители F-35, беспилотники и РЛС.

Также торговый спор может негативно повлиять на европейский автопром, говорится в статье. Производители не исключают сокращения поставок ключевых химических элементов, используемых в производстве аккумуляторов.