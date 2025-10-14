Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку

    СМИ: Контроль Китая за редкоземами ударит по оборонной промышленности ЕС

    Другие страны
    • 14 октября, 2025
    • 15:58
    СМИ: Контроль Китая за редкоземами ударит по оборонной промышленности ЕС

    Возобновление торговых споров между США и Китаем из-за редкоземельных материалов могут привести к "разрыву" цепочек поставок и росту цен на чипы, автомобили и вооружение.

    Как передает Report, об этом сообщает газета Financial Times.

    Газета сообщает, что руководители промышленных предприятий призывают к деэскалации конфликта между двумя торговыми сверхдержавами.

    Газета отмечает, что редкоземы используются при производстве такого вооружения как ракеты Tomahawk, истребители F-35, беспилотники и РЛС.

    Также торговый спор может негативно повлиять на европейский автопром, говорится в статье. Производители не исключают сокращения поставок ключевых химических элементов, используемых в производстве аккумуляторов.

    США КНР торговля поставки

    Последние новости

    16:40

    Добыча товарного газа в Азербайджане выросла примерно на 3%

    Энергетика
    16:40

    Президент утвердил соглашение о Всемирной конференции по развитию телекоммуникаций

    ИКТ
    16:39

    В Японии мужчину приговорили к смертной казни за убийство четырех человек

    Другие страны
    16:34

    В промпарках Карабаха и Восточного Зангезура начнут работу новые предприятия

    Промышленность
    16:28

    В Бангладеш погибло девять человек при пожаре на швейной фабрике

    Другие страны
    16:26

    Ведется работа по согласованию новой даты визита Элины Валтонен в Азербайджан - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    16:26

    Утвержден меморандум по гарантиям для ежегодных собраний группы ИБР

    Финансы
    16:24

    Элина Валтонен: ОБСЕ готова поддержать мирный процесс между Арменией и Азербайджаном

    В регионе
    16:24

    Анита Хиппер: Любая поддержка Украины приветствуется, включая поставки "Томагавков"

    Другие страны
    Лента новостей