СМИ: Контроль Китая за редкоземами ударит по оборонной промышленности ЕС
Другие страны
- 14 октября, 2025
- 15:58
Возобновление торговых споров между США и Китаем из-за редкоземельных материалов могут привести к "разрыву" цепочек поставок и росту цен на чипы, автомобили и вооружение.
Как передает Report, об этом сообщает газета Financial Times.
Газета сообщает, что руководители промышленных предприятий призывают к деэскалации конфликта между двумя торговыми сверхдержавами.
Газета отмечает, что редкоземы используются при производстве такого вооружения как ракеты Tomahawk, истребители F-35, беспилотники и РЛС.
Также торговый спор может негативно повлиять на европейский автопром, говорится в статье. Производители не исключают сокращения поставок ключевых химических элементов, используемых в производстве аккумуляторов.
