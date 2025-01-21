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СМИ: Конкуренция США и Китая в космосе усилится при Трампе

СМИ: Конкуренция США и Китая в космосе усилится при Трампе Обещание президента США Дональда Трампа возглавить гонку за исследование и освоение Марса означает обострение соперничества в космосе между Соединенными Штатами и Китаем.
Другие страны
21 января 2025 г. 11:25
СМИ: Конкуренция США и Китая в космосе усилится при Трампе

Обещание президента США Дональда Трампа возглавить гонку за исследование и освоение Марса означает обострение соперничества в космосе между Соединенными Штатами и Китаем.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета South China Morning Post (SCMP).

При этом, по мнению экспертов, эта конкуренция необязательно будет конфронтационной.

Политолог Чикагского университета Ян Дали, мнение которого приводит издание, полагает, что такая конкуренция может предоставить КНР возможность "поучиться у США". Это соревнование может быть "необязательно интенсивным или конфронтационным по своей природе, и это не тот вид негативной конкуренции, который мы обычно себе представляем", сказал он.

Как напомнил эксперт, предприниматель Илон Маск считает, что исследование космоса имеет решающее значение для развития человеческой цивилизации, независимо от того, какая страна его проводит. Конкуренция - это процесс взаимного обучения, китайские компании "учатся у Маска и догоняют его, например разрабатывая ракеты многоразового использования".

Профессор Джеймс Чэнь из тайваньского Университета Даньцзян (Tamkang University) также выразил уверенность, что соперничество в исследовании космоса не является изначально враждебным ввиду потенциальных выгод для человечества. По его мнению, "упоминание Трампом Марса в речи было в значительной степени направлено на реализацию амбициозных замыслов Маска".

В инаугурационной речи в Конгрессе Трамп заявил, что США будут стремиться к звездам, "отправляя американских астронавтов устанавливать звездно-полосатый флаг на планете Марс".

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Версия на азербайджанском языке KİV: Trampın prezidentliyi müddətində ABŞ və Çin arasında rəqabət kəskinləşəcək

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