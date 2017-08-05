СМИ: Коалиция нанесла удар фосфорными бомбами по госпиталю в Ракке

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Международная коалиция во главе с США нанесла авиаудар фосфорными бомбами по госпиталю в Ракке, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Госпиталь подвергся бомбардировке более чем 20 снарядами, целью которых стали электрогенераторы, машины скорой помощи и отделения внутри госпиталя", — заявила замглавы местного отделения "Красного полумесяца" Дина аль-Асаад, которая живет в Ракке.

По ее словам, в здании не было террористов ИГ. Представитель "Красного полумесяца" отметила, что госпиталь обслуживает около 100 тысяч человек в городе.

Применение фосфорных боеприпасов в качестве оружия запрещено рядом международных соглашений.