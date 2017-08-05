 Наверх
    Закрыть фоторежим

    СМИ: Коалиция нанесла удар фосфорными бомбами по госпиталю в Ракке

    Госпиталь подвергся бомбардировке более чем 20 снарядами, целью которых стали электрогенераторы, машины скорой помощи

    Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Международная коалиция во главе с США нанесла авиаудар фосфорными бомбами по госпиталю в Ракке, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Госпиталь подвергся бомбардировке более чем 20 снарядами, целью которых стали электрогенераторы, машины скорой помощи и отделения внутри госпиталя", — заявила замглавы местного отделения "Красного полумесяца" Дина аль-Асаад, которая живет в Ракке.

    По ее словам, в здании не было террористов ИГ. Представитель "Красного полумесяца" отметила, что госпиталь обслуживает около 100 тысяч человек в городе.

    Применение фосфорных боеприпасов в качестве оружия запрещено рядом международных соглашений. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi