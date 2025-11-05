СМИ: КНДР направит в РФ тысячи бойцов
Военное командование КНДР перебрасывает в Россию тысячи военнослужащих.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Национальную разведывательную службу Южной Кореи.
Согласно информации, в Россию должны прибыть пять тысяч солдат из инженерных войск северокорейской армии, они будут привлечены к восстановлению инфраструктуры.
Еще тысяча военных будет заниматься разминированием территорий. В общей сложности, утверждают в Сеуле, около 10 тыс. северокорейских военнослужащих в настоящее время дислоцированы вблизи российско-украинской границы и выполняют задачи по обеспечению безопасности.
