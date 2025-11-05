Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    СМИ: КНДР направит в РФ тысячи бойцов

    Другие страны
    • 05 ноября, 2025
    • 02:18
    Военное командование КНДР перебрасывает в Россию тысячи военнослужащих.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Национальную разведывательную службу Южной Кореи.

    Согласно информации, в Россию должны прибыть пять тысяч солдат из инженерных войск северокорейской армии, они будут привлечены к восстановлению инфраструктуры.

    Еще тысяча военных будет заниматься разминированием территорий. В общей сложности, утверждают в Сеуле, около 10 тыс. северокорейских военнослужащих в настоящее время дислоцированы вблизи российско-украинской границы и выполняют задачи по обеспечению безопасности.

    КНДР Россия российско-украинская война
    KİV: Şimali Koreya Rusiyaya minlərlə hərbçi göndərəcək

