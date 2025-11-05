İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    KİV: Şimali Koreya Rusiyaya minlərlə hərbçi göndərəcək

    Digər ölkələr
    • 05 noyabr, 2025
    • 02:53
    Koreya Xalq Demokratik Respublikasının (KXDR) hərbi komandanlığı Rusiyaya minlərlə hərbçi göndərəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Yonhap" agentliyi Cənubi Koreyanın Milli Kəşfiyyat Xidmətinə istinadən məlumat yayıb.

    Məlumata görə, Şimali Koreya ordusunun mühəndis qoşunlarından beş min əsgərin Rusiyaya gəlməsi gözlənilir. Onlar infrastrukturun bərpasına cəlb olunacaqlar.

    Daha min hərbçi ərazilərin minalardan təmizlənməsi ilə məşğul olacaq. Ümumiyyətlə, Seulun iddiasına görə, hazırda Rusiya-Ukrayna sərhədinə yaxın ərazilərdə təxminən 10 min Şimali koreyalı hərbçi yerləşdirilib və təhlükəsizliyin təmin edilməsi vəzifələrini yerinə yetirir.

    KXDR hərbçi Rusiya sərhəd
    СМИ: КНДР направит в РФ тысячи бойцов

