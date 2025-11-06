СМИ: Китай создал революционный корабельный реактор

Китай создал реактор, работающий с использованием тория, для применения на тяжелых судах.

Как передает Report со ссылкой на газету South China Morning Post (SCMP), реактор сначала может быть установлен на разрабатываемом в КНР крупнейшем в мире контейнеровозе.

"В случае успешного масштабного внедрения эта технология может привести к изменению парадигмы в коммерческом судоходстве", - отмечает издание.

По его информации, в отличие от ядерных реакторов на уране, которые требуют мощных систем охлаждения, новый китайский реактор использует торий - более безопасное топливо, не требующее воды для охлаждения.

Планируется, что реактор будет установлен на создаваемом в КНР контейнеровозе. Это судно будет способно брать на борт 14 тыс. морских контейнеров. Ториевый реактор будет вырабатывать 50 МВт электроэнергии - достаточно, чтобы контейнеровоз годами плавал в океанах без дозаправки. На случай чрезвычайных ситуаций судно также планируется оснастить резервным дизель-генератором мощностью 10 МВт.

Как указывает SCMP, эта технология способна произвести революцию в коммерческом судоходстве и военно-морском кораблестроении, если хорошо зарекомендует себя на практике и получит широкое распространение.