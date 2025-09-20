СМИ: Кирка могли убить из винтовки XIX века

Обвиняемый в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка, вероятно, стрелял из винтовки Mauser 98, которая была разработана в XIX веке.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.

Эта винтовка принадлежала деду подозреваемого Тайлера Джеймса Робинсона и могла быть завезена в США еще до 1960 года. Это значит, что у нее может не быть серийного номера, в связи с чем такое оружие сложнее отследить.

Отметим, что 10 сентября 2025 года в Университете Долины Юта (Utah Valley University) Чарли Кирк, активный американский консервативный деятель, был смертельно ранен выстрелом в шею во время публичного выступления.

Подозреваемый в убийстве - житель штата Юта Тайлер Джеймс Робинсон - был задержан вечером 11 сентября, его передал властям собственный отец, которому сын признался в содеянном.