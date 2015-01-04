СМИ: Кэмерон рассказал, что Обама иногда называет его "братан"

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Британский премьер-министр Дэвид Кэмерон заявил, что он находится в таких теплых отношениях с президентом США Бараком Обамой, что тот зовет его "братан", сообщает The Daily Mail.

"Да, иногда он называет меня "братан" ("бро", от английского bro — "братан", "старина", "дружище"), — заявил британский премьер в интервью The Mail on Sunday, подчеркивая, что он и американский президент на короткой ноге.

Также Дэвид Кэмерон заявил, что Обама полагает, что между политиками сложились особенно крепкие отношения как на публике, так и в личном общении, сообщает издание.

Как отмечает The Telegraph, с предыдущим британским премьером – Гордоном Брауном, который занимал свой пост в 2007-2010 годах, у Обамы отношения не складывались и между двумя политиками постоянно возникало напряжение, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".