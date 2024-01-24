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СМИ: Катар затягивает поставки газа в Европу из-за ситуации в Красном море

СМИ: Катар затягивает поставки газа в Европу из-за ситуации в Красном море Катар задерживает поставки сжиженного природного газа в Европу, поскольку конфликт в Красном море увеличивает временные затраты на доставку.
Другие страны
24 января 2024 г. 13:09
СМИ: Катар затягивает поставки газа в Европу из-за ситуации в Красном море

Катар задерживает поставки сжиженного природного газа в Европу, поскольку конфликт в Красном море увеличивает временные затраты на доставку.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Bloomberg.

По сведениям агентства, Доха проинформировала европейских клиентов о задержках и переносе поставок. Ситуация приводит к "изменению логистики для исполнения контрактных обязательств, перенаправлению поставок издалека и смещению фокуса на более доступные товары, находящиеся ближе к европейским странам", отметило агентство.

Согласно данным, с 15 января Катар изменил траекторию движения около шести направлявшихся в Европу судов, которые отправились по более длинному маршруту (через мыс Доброй Надежды на юге Африки). Консалтинговая компания ICIS подчеркивает, что изменение маршрутов на примере поставок в Британию приводит к задержке примерно в девять дней.

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Версия на английском языке Bloomberg: Qatar delays LNG shipments to Europe amid Red Sea crisis

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