СМИ: Карни извинился перед Трампом за рекламу со словами Рейгана

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что извинился перед президентом США Дональдом Трампом за политическую рекламу, ориентированную на американцев, вызвавшую гнев американского лидера.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что в рекламе, сделанной по заказу премьер-министра канадской провинции Онтарио Дага Форда, используется отрывок из речи "иконы" республиканцев, экс-президента США Рональда Рейгана, в котором он говорит, что тарифы приводят к торговым войнам и экономическим катастрофам.

В ответ Трамп объявил о повышении пошлин на товары из Канады, а Вашингтон приостановил торговые переговоры с Канадой.