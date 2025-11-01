СМИ: Карни извинился перед Трампом за рекламу со словами Рейгана
Другие страны
- 01 ноября, 2025
- 12:31
Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что извинился перед президентом США Дональдом Трампом за политическую рекламу, ориентированную на американцев, вызвавшую гнев американского лидера.
Как передает Report, об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что в рекламе, сделанной по заказу премьер-министра канадской провинции Онтарио Дага Форда, используется отрывок из речи "иконы" республиканцев, экс-президента США Рональда Рейгана, в котором он говорит, что тарифы приводят к торговым войнам и экономическим катастрофам.
В ответ Трамп объявил о повышении пошлин на товары из Канады, а Вашингтон приостановил торговые переговоры с Канадой.
Последние новости
13:15
Отец Илона Маска хочет получить российский паспортДругие страны
13:13
Завтра в Азербайджане временами ожидаются осадкиЭкология
13:10
Виталий Ким: При обстреле Николаевской области погиб один, ранены 15 человекДругие страны
13:04
РФ выделяет 280 бюджетных мест для студентов из Азербайджана на 2026/2027 учебный годНаука и образование
12:50
Фото
Азербайджан и Украина договорились о расширении сотрудничества в сфере здравоохраненияВнешняя политика
12:50
Выплаты по страхованию имущества в Азербайджане выросли на третьФинансы
12:38
Энес Эминоглу: Средний коридор открывает новые возможности для молодежиБизнес
12:35
G7 обещает поддержку Киеву на фоне атак России на энергетическую инфраструктуру УкраиныДругие страны
12:31