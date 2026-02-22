СМИ: Карл III предоставил полиции доступ к документам по деятельности принца Эндрю

Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Другие страны
    • 22 февраля, 2026
    • 05:24
    Король Великобритании Карл III предоставил полиции доступ ко всем документам, электронным письмам и правительственным файлам, касающимся деятельности его брата Эндрю Маунтбеттен-Виндзор в роли торгового спецпредставителя страны.

    Как передает Report, об этом сообщает газета The Observer со ссылкой на источники.

    "Мы заявили, что будем полностью и искренне сотрудничать [с правоохранительными органами]", - сообщил изданию источник из королевского окружения.

    При этом, как отмечается, неизвестно, будут ли проводиться обыски в Букингемском дворце, где бывший принц располагал частным офисом и апартаментами до 2022 года.

    Газета также пишет, что некоторые представители королевского окружения опасаются: расследование деятельности Маунтбеттен-Виндзора может выявить причастность высокопоставленных сотрудников резиденции монарха к возможному сокрытию предполагаемых преступлений экс-принца.

    "Если это имело место, то это было во времена предыдущего главы государства [Елизаветы II]", - отметил источник, добавив, что Карл III и наследник престола принц Уэльский Уильям, принц Уэльский в тот период не могли принимать подобных решений.

    Эндрю Маунтбеттен-Виндзор Карл III Великобритания
