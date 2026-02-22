СМИ: Карл III предоставил полиции доступ к документам по деятельности принца Эндрю

Король Великобритании Карл III предоставил полиции доступ ко всем документам, электронным письмам и правительственным файлам, касающимся деятельности его брата Эндрю Маунтбеттен-Виндзор в роли торгового спецпредставителя страны.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Observer со ссылкой на источники.

"Мы заявили, что будем полностью и искренне сотрудничать [с правоохранительными органами]", - сообщил изданию источник из королевского окружения.

При этом, как отмечается, неизвестно, будут ли проводиться обыски в Букингемском дворце, где бывший принц располагал частным офисом и апартаментами до 2022 года.

Газета также пишет, что некоторые представители королевского окружения опасаются: расследование деятельности Маунтбеттен-Виндзора может выявить причастность высокопоставленных сотрудников резиденции монарха к возможному сокрытию предполагаемых преступлений экс-принца.

"Если это имело место, то это было во времена предыдущего главы государства [Елизаветы II]", - отметил источник, добавив, что Карл III и наследник престола принц Уэльский Уильям, принц Уэльский в тот период не могли принимать подобных решений.