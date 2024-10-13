СМИ: Карибские страны решили потребовать от Британии репарации за работорговлю

Страны Карибского бассейна согласились поднять на предстоящем саммите Содружества вопрос выплаты репараций со стороны Великобритании за причиненный им ущерб от работорговли.

Страны Карибского бассейна согласились поднять на предстоящем саммите Содружества вопрос выплаты репараций со стороны Великобритании за причиненный им ущерб от работорговли.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Daily Mail со ссылкой на источники.

Отмечается, что группа из 15 карибских стран решила вынести на обсуждение вопрос репараций на встрече глав государств и правительств Содружества, которая пройдет в Самоа 21 октября.

Пострадавшие от работорговли страны требуют, чтобы Лондон в качестве компенсации выплатил по меньшей мере 206 млрд фунтов (270 млрд долларов), говорится в сообщении.

В 2023 году американская консалтинговая компания Brattle Group опубликовала исследование, в котором говорилось, что более 30 стран могут рассчитывать на выплаты западными государствами репараций за трансатлантическую работорговлю. Согласно докладу, в составлении которого принял участие судья Международного суда ООН Патрик Робинсон, только Великобритания должна заплатить 24 трлн долларов в виде репараций, из них 9,6 трлн долларов должны достаться Ямайке.

Издание подчеркивает, что в сентябре премьер-министр Барбадоса Миа Моттли в ходе выступления на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявила, что выплаты репараций за работорговлю и колониализм должны стать частью "глобальной перезагрузки" международных отношений. Британские СМИ утверждают, что Букингемский дворец пытается избежать участия в дискуссиях о возможных репарациях со стороны Лондона за работорговлю.