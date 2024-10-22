СМИ: Камеры на границе США и Мексики не работают уже год

Сотрудники пограничной службы США сталкиваются с проблемами в борьбе с незаконной миграцией на участках вдоль границы с Мексикой, где камеры наблюдения не работают уже около года.

Сотрудники пограничной службы США сталкиваются с проблемами в борьбе с незаконной миграцией на участках вдоль границы с Мексикой, где камеры наблюдения не работают уже около года.

Как передает Report, об этом сообщает новостной журнал Newsweek.

По его данным, значительная часть камер, предназначенных для оповещения сотрудников правоохранительных органов о незаконных пересечениях границы, устарела и больше не справляется с задачей. Один из сотрудников отметил, что это стало "большой общенациональной проблемой", поскольку картели используют слабые места для контрабанды нелегальных мигрантов в страну.

Отметим, что тема нелегальной иммиграции играет ключевую роль в президентской гонке США, поскольку оба кандидата пытаются предложить решения для усиления контроля на границе с Мексикой. Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп критикует политику действующей администрации, называя ее причиной роста незаконной миграции. Вице-президент Камала Харрис в свою очередь подчеркивает необходимость комплексного подхода к вопросу иммиграции.