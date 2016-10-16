СМИ: кабмин Кувейта подал прошение об отставке

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/Члены Совета министров (правительства) Кувейта подали в воскресенье прошение об отставке. Как передает Reportoб этом сообщил TASS.

По информации в правительстве, причиной такого шага Совета стало "отсутствие взаимодействия с Национальный собранием (парламентом)".

О решении кабмина стало известно после его экстренного совещания в королевском дворце Аль-Баян под председательством премьер-министра шейха Джабера аль- Мубарака аль-Хамада ас-Сабаха, пишет "Аль-Анба".

Официального подтверждения этой информации пока нет.