СМИ: Йемен принял решение закрыть свое посольство в Иране

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Йемен закрывает свое посольство в Иране "в знак протеста против вмешательства" Тегерана в его внутренние дела.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило 3 октября агентство France-Presse.

Йеменские власти, по его данным, обвинили Иран в "нарушении суверенитета в результате серии враждебных действий". На протяжении всего вооруженного конфликта в Йемене власти этой страны неоднократно обвиняли Тегеран в поддержке шиитских мятежников-хуситов, с которыми правительственные силы ведут бои.

По данным France-Presse, представитель администрации йеменского президента Абд Раббо Мансура Хади также объявил о "высылке из страны посла Ирана в Йемене". Однако, отмечает агентство, иранское посольство находится в столице Сане, которую контролируют шиитские мятежники-хуситы.

В пятницу йеменский государственный телеканал Aden-TV сообщил о том, что правительство Йемена разорвало дипломатические отношения с Ираном.