СМИ: Израильские спецслужбы планировали удар по Катару несколько недель

Израиль на протяжении нескольких недель планировал операцию по уничтожению высокопоставленных лиц вооруженной группировки ХАМАС на встрече в Катаре.

Как сообщает Report, об этом пишет израильская газета "Маарив" со ссылкой на источник в ВВС Израиля.

Источник отмечает, что спецоперацию готовила Спецслужба общей безопасности ШАБАК. В операции были задействованы 10 самолетов, которые с разницей в секунды сбросили в Дохе 10 снарядов весом в тонну каждый. Снаряды достигли целей с максимальной точностью.

ШАБАК пока ожидает окончательных результатов атаки на Катар, однако никто из находившихся в здании не мог выжить, отмечает источник.

"Вся политическая верхушка ХАМАС была определена как подлежащая ликвидации цель из-за их роли в планировании и продвижении резни 7 октября. Несколько недель назад начался реальный этап подготовки к ликвидации руководства ХАМАС. ШАБАК и военная разведка получили информацию, что все руководство организации собирается в Катаре. Политическое руководство Израиля одобрило операцию. Было решено, что атаку проведут ВВС. Работа между ШАБАК и ВВС продолжалась короткий период", - сказал собеседник издания.

Отмечается, что пилоты находились в режиме готовности несколько часов до получения "зеленого света". ШАБАК должен был подтвердить, что встреча действительно проходит в том здании и вся верхушка организации прибывает на встречу. "Зеленый свет" на вылет был получен всего за несколько часов до начала встречи.

"В специальном оперативном зале ШАБАК собрались премьер-министр, министр обороны, исполняющий обязанности главы ШАБАК, начальник генштаба, командующий ВВС и глава военной разведки. "Зеленый свет" на атаку был получен от исполняющего обязанности главы ШАБАК, который согласовал его с премьер-министром и министром обороны за несколько минут до начала. Командующий ВВС передал в командный пункт ВВС окончательное разрешение. Бомбы поразили то крыло здания, где собрались все высокопоставленные лица ХАМАС, не причиняя сопутствующего ущерба. Еще до того, как черное облако дыма покрыло горизонт Дохи, самолеты ВВС уже были на обратном пути", - говорится в статье.