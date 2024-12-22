СМИ: Израильская делегация обсуждает в Дохе пути достижения сделки по Газе

Израильская делегация обсуждает c катарскими посредниками в Дохе пути заключения соглашения о введении режима прекращения огня в секторе Газа и освобождении удерживаемых там палестинским движением ХАМАС заложников.

Израильская делегация обсуждает c катарскими посредниками в Дохе пути заключения соглашения о введении режима прекращения огня в секторе Газа и освобождении удерживаемых там палестинским движением ХАМАС заложников.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник.

"Израильская переговорная делегация находится в Дохе, чтобы найти способ достижения соглашения по Газе", - утверждает собеседник канала на правах анонимности.

По его словам, израильская сторона видит надежду на заключение сделки с ХАМАС, несмотря на "слабые шансы".

Напомним, что в конце ноября 2023 года при посредничестве Египта и Катара в секторе Газа было на неделю установлено гуманитарное перемирие. За это время, по информации израильской стороны, удалось освободить 110 заложников. Однако 1 декабря прошлого года режим прекращения огня был нарушен, боевые действия в палестинском анклаве возобновились. После нескольких раундов консультаций, начавшихся в августе этого года с участием Катара, США и Египта, стороны конфликта так и не смогли прийти к согласию по поводу параметров сделки.