СМИ: Израиль высадил десант под Дамаском
Другие страны
- 28 августа, 2025
- 03:13
Израильский десант высадился в районе Эль-Кисва на западе Дамаска.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал Syria TV.
Его источники отметили, что цели вылазки и ее последствия пока неизвестны. В то же время канал подчеркнул, что сирийские военные ранее обнаружили в этом районе прослушивающие устройства и камеры видеонаблюдения неизвестного происхождения. Вскоре после этого Израиль нанес авиаудар по Эль-Кисве, в результате атаки есть погибшие и раненые.
