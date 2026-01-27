Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Израильские военные убили члена "Хезболлах" на юге Ливана

    • 27 января, 2026
    • 14:04
    Израильские военные убили члена Хезболлах на юге Ливана

    Беспилотный летательный аппарат ВВС Израиля атаковал мотоцикл на юге Ливана, которым управлял один из членов движения "Хезболлах".

    Как передает Report, об этом сообщил новостной портал Lebanon 24.

    Боец погиб на месте от полученных ранений. Инцидент произошел к юго-востоку от города Тир на отрезке шоссе между населенными пунктами Дейр-Канун и Батулия.

