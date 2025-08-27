СМИ: Израиль ударил по штабу сирийских войск под Дамаском

СМИ: Израиль высадил десант под Дамаском Другие страны

Госсекретарь США обсудил с главой МИД Израиля ситуацию в Газе, Ливане, Сирии и Иране Другие страны

ФБР рассматривает стрельбу в Миннеаполисе как акт внутреннего терроризма Другие страны

В Лиге чемпионов УЕФА завершился раунд плей-офф Футбол

Иран может отказаться от сотрудничества с МАГАТЭ в случае введения санкций В регионе

Вице-президент Турции: Путин и Зеленский могли бы встретиться в Стамбуле В регионе

Мирзоян: В парафированном соглашении между Арменией и Азербайджаном все положения взаимовыгодны В регионе

Гурбан Гурбанов: Этой победы больше всего заслуживали болельщики Футбол