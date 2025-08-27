СМИ: Израиль ударил по штабу сирийских войск под Дамаском
Другие страны
- 27 августа, 2025
- 22:47
Истребители израильских ВВС атаковали штаб сирийских войск в районе Эль-Кисва на западе Дамаска.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал Sham TV.
По его информации, самолеты противника выпустили по меньшей мере шесть ракет по наземным целям. Удар был нанесен также по военному объекту на горе Джебель-эль-Маниа в окрестностях Дамаска.
О последствиях авианалета сведений не приводится.
Последние новости
03:13
СМИ: Израиль высадил десант под ДамаскомДругие страны
02:51
Госсекретарь США обсудил с главой МИД Израиля ситуацию в Газе, Ливане, Сирии и ИранеДругие страны
02:22
ФБР рассматривает стрельбу в Миннеаполисе как акт внутреннего терроризмаДругие страны
01:55
В Лиге чемпионов УЕФА завершился раунд плей-оффФутбол
01:49
Иран может отказаться от сотрудничества с МАГАТЭ в случае введения санкцийВ регионе
01:16
Вице-президент Турции: Путин и Зеленский могли бы встретиться в СтамбулеВ регионе
00:58
Мирзоян: В парафированном соглашении между Арменией и Азербайджаном все положения взаимовыгодныВ регионе
00:33
Гурбан Гурбанов: Этой победы больше всего заслуживали болельщикиФутбол
00:30