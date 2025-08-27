    Ильхам Алиев Лига конференций УЕФА прогноз погоды Борьба с неоколониализмом

    СМИ: Израиль ударил по штабу сирийских войск под Дамаском

    Другие страны
    • 27 августа, 2025
    • 22:47
    СМИ: Израиль ударил по штабу сирийских войск под Дамаском

    Истребители израильских ВВС атаковали штаб сирийских войск в районе Эль-Кисва на западе Дамаска.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал Sham TV.

    По его информации, самолеты противника выпустили по меньшей мере шесть ракет по наземным целям. Удар был нанесен также по военному объекту на горе Джебель-эль-Маниа в окрестностях Дамаска.

    О последствиях авианалета сведений не приводится.

    Последние новости

    03:13

    СМИ: Израиль высадил десант под Дамаском

    Другие страны
    02:51

    Госсекретарь США обсудил с главой МИД Израиля ситуацию в Газе, Ливане, Сирии и Иране

    Другие страны
    02:22

    ФБР рассматривает стрельбу в Миннеаполисе как акт внутреннего терроризма

    Другие страны
    01:55

    В Лиге чемпионов УЕФА завершился раунд плей-офф

    Футбол
    01:49

    Иран может отказаться от сотрудничества с МАГАТЭ в случае введения санкций

    В регионе
    01:16

    Вице-президент Турции: Путин и Зеленский могли бы встретиться в Стамбуле

    В регионе
    00:58

    Мирзоян: В парафированном соглашении между Арменией и Азербайджаном все положения взаимовыгодны

    В регионе
    00:33

    Гурбан Гурбанов: Этой победы больше всего заслуживали болельщики

    Футбол
    00:30

    В США предложили ужесточить визовый режим для иностранной прессы и студентов

    Другие страны
    Лента новостей