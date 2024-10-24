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СМИ: Израиль решил повременить с ударом по Ирану из-за утечки данных

СМИ: Израиль решил повременить с ударом по Ирану из-за утечки данных Израильская сторона приняла решение отложить ответный удар по Ирану после того, как произошла утечка важной информации об этой атаке.
Другие страны
24 октября 2024 г. 15:57
СМИ: Израиль решил повременить с ударом по Ирану из-за утечки данных

Израильская сторона приняла решение отложить ответный удар по Ирану после того, как произошла утечка важной информации об этой атаке.

Как передает Report, об этом сообщает издание The Times.

"Израиль отложил ответный удар по Ирану из-за утечки на прошлой неделе потенциально важной военной информации по этой теме", - пишет издание.

По его данным, речь идет об утечке "американской оценки вероятного плана Израиля", касающегося атаки на Иран. В связи с этим Израиль обеспокоен утечкой, которая могла бы помочь Ирану предугадать определенные схемы атаки.

Отметим, что вчера госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что Соединенные Штаты призывают Израиль нанести Ирану ответный удар таким образом, чтобы не допустить усиления напряженности на Ближнем Востоке.

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