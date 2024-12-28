СМИ: Израиль применяет БТР-камикадзе для разминирования сектора Газа

Израильские военные начали применять начиненные тоннами взрывчатки бронетранспортеры-камикадзе для разминирования территорий в секторе Газа.

Израильские военные начали применять начиненные тоннами взрывчатки бронетранспортеры-камикадзе для разминирования территорий в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщил портал Ynet.

По его данным, израильские военные стали применять новую тактику, используя старые американские БТР М-113, которые они дистанционно подрывают перед заходом войск на новые позиции.

Жители Тель-Авива, Ход-ха-Шарона и Иерусалима ощущали "сравнимые с землетрясением" мощные взрывы, звуки которых доносились с территории сектора Газа, отмечает издание.

Подобную тактику израильские военные также применяли на юге Ливана в противостоянии с группировкой "Хезболлах".