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СМИ: Израиль применяет БТР-камикадзе для разминирования сектора Газа

СМИ: Израиль применяет БТР-камикадзе для разминирования сектора Газа Израильские военные начали применять начиненные тоннами взрывчатки бронетранспортеры-камикадзе для разминирования территорий в секторе Газа.
Другие страны
28 декабря 2024 г. 09:27
СМИ: Израиль применяет БТР-камикадзе для разминирования сектора Газа

Израильские военные начали применять начиненные тоннами взрывчатки бронетранспортеры-камикадзе для разминирования территорий в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщил портал Ynet.

По его данным, израильские военные стали применять новую тактику, используя старые американские БТР М-113, которые они дистанционно подрывают перед заходом войск на новые позиции.

Жители Тель-Авива, Ход-ха-Шарона и Иерусалима ощущали "сравнимые с землетрясением" мощные взрывы, звуки которых доносились с территории сектора Газа, отмечает издание.

Подобную тактику израильские военные также применяли на юге Ливана в противостоянии с группировкой "Хезболлах".

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