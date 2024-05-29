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СМИ: Израиль полностью отключил связь и интернет в Рафахе

СМИ: Израиль полностью отключил связь и интернет в Рафахе Израильские власти отключили связь и интернет в Рафахе, расположенном на юге сектора Газа у границы с Египтом.
Другие страны
29 мая 2024 г. 08:26
СМИ: Израиль полностью отключил связь и интернет в Рафахе

Израильские власти отключили связь и интернет в Рафахе, расположенном на юге сектора Газа у границы с Египтом.

Как передает Report, об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

По его данным, связь и интернет были отключены в Рафахе на фоне усиления артиллерийских и авиаобстрелов израильской армии.

Катарский телеканал Al Jazeera отметил, что Армия обороны Израиля также проводит рейды в южных и западных районах Рафаха, наносит бомбовые удары и обстреливает жилые дома в центре города. В расположенных на юге Рафаха лагерях беженцев Ибна и Шабура размещены израильские танки.

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